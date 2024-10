Ignorati i divieti della questura, a Torino il corteo pro Palestina si fa: feriti tre poliziotti e un giornalista (Di martedì 8 ottobre 2024) Nonostante il divieto da parte del questore Paolo Sirna, nella serata di ieri, lunedì 7 ottobre 2024, si è tenuto ugualmente il corteo pro Palestina, nell'anniversario del sanguinoso assalto in Israele da parte dei terroristi di Hamas che ha dato inizio all'ennesima guerra in Medio Oriente. Un Torinotoday.it - Ignorati i divieti della questura, a Torino il corteo pro Palestina si fa: feriti tre poliziotti e un giornalista Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nonostante il divieto da parte del questore Paolo Sirna, nella serata di ieri, lunedì 7 ottobre 2024, si è tenuto ugualmente ilpro, nell'anniversario del sanguinoso assalto in Israele da parte dei terroristi di Hamas che ha dato inizio all'ennesima guerra in Medio Oriente. Un

