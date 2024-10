Ilgiorno.it - I colori di corso Garibaldi, le botteghe e la libreria indipendente

(Di martedì 8 ottobre 2024) Cucchi Dalla piazza del Teatro Strehler, mi dirigo in, per una passeggiata nella veste di finto turista e sono subito appagato dal gran via vai e dalle innumerevoliche colorano questa che è una delle strade più vivaci e amate della nostra città . Tanto per cambiare, entro in una accogliente, “Tempo ritrovato“, lì sulla sinistra. Perlustro e poi mi avventuro alla ricerca di un mio libro appena uscito che vorrei regalare a un amico. Ma non c’è, perché pubblicato da Mondadori e qui non lo tengono in quanto, mi dice il signore alla cassa, offrono solo libri usciti da editori indipendenti Non capisco, ma mi adeguo ed esco. Mi riconforta subito la vista della facciata dello storico Teatro Fossati, architetto Fermo Zuccari, dove si impone la statua di. Fu aperto nel 1859 dall’industriale Carlo Fossati per divenire Teatro Studio Melato nel 2013.