Ferraratoday.it - Hera, stazione ecologica chiusa per manutenzione: i dettagli

Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il Gruppoha comunicato che a Ferrara, giovedì 10, a causa lavori diladi via Diana rimarràdalle 7.30 alle 13.30. Saranno invece regolarmente aperti i due centri di raccolta di via Caretti e via Ferraresi, con i soliti orari.Iscriviti al canale