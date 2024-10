Ilgiorno.it - Guasto alla linea elettrica, treni fermi fra Saronno e Milano Bovisa: mattinata di passione per migliaia di pendolari

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)nella stazione di Garbagnate Milanese: circolazione deibloccata tra, ovvero in uno dei principali snodi ferroviari della Lombardia. ViaÂ, infatti, giungono ale linee Fnm sia da Varese sia da Como. E’ un avviso di ‘Grave Criticità ’, da bollino rosso, quello diramato questa notte alle 4.30 da Trenord. Ilnella stazione di Garbagnate, probabilmente dovuto al maltempo di queste ore, ha messo in ginocchio la circolazione ferroviaria, portandocancellazione di numerosifra cui anche diversi Malpensa Express da e per l’aeroporto. Tecnici di FerrovieNord sono al lavoro già da diverse ore per riparare lae permettere il graduale ritornonormale circolazione ferroviaria.