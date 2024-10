Salernotoday.it - Grazia De Gennaro presenta il suo "Ombre di luce"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo lazione in anteprima a Napoli nell’ambito della fiera Ricomincio dai Libri in Archivio di Stato, Sabato 12 Ottobre alle ore 18:30Deil suo nuovo romanzo alla Libreria Imagine’s book (ex Libreria Guida) a Salerno. La libreria che da oltre 25 anni offre a