Goracci | Aggreditinessuno ci aiutava

(Di martedì 8 ottobre 2024) 13.37 "Eravamo in un villaggio a nord di Sidone, sul luogo di un bombardamento di 2 notti fa", dice l'inviatanel servizio al Tg3. La loro presenza era regolare e nota alle autorità, precisa. A un certo punto"è spuntato un uomo che ha aggredito l'operatore Nicolai. Altri hanno provato a spintonare noi e l'auto Siamo andati via ma quest'uomo ci è venuto addosso; nessuno ci. Ahmed cercava di spiegare, convincere gli aggressori.E'mancato,caduto in terra.Corsi in ospedale, hanno detto che è morto dopo lunghi tentativi di rianimarlo".