Milleunadonna.it - Gli chiedono come si chiama la fidanzata ma fa il nome della ex: la terribile gaffe da Amadeus. A voi è mai capitato?

Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Durante una puntata di "Chissà chi è", il gioco sulle identità misteriose disul Nove, si è consumato un siparietto comico. Comico va precisato solo per noi spettatori a casa e in studio, ma non certo per l'incognito autore. Ecco cosa è successo gallery10022/gallery A Chissà