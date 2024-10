Quotidiano.net - Giorgetti: revisione dei valori catastali se usati bonus edilizi. Risorse per sanità e rinnovo contratti Pa

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 - Tra le azioni di riforma previste nel Psb per "rendere il sistema fiscale più efficiente", c'è anche "l'aggiornamento degli archiviche dovrà includere le proprietà ad oggi non censite erivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale, a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici". Questo uno dei passaggi principali dell’intervento del ministro dell'Economia Giancarloin audizione sul Psb alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "La manovra stanzierà ancheper ildeipubblici relativo al periodo 2025-2027, per tenere conto dell'andamento dell'inflazione.