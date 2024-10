Giorgetti | Rapido taglio deficit Italia fuori da procedura dal 2027

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'impegno nell'adozione di riforme in tali ambiti consentirà di estendere da quattro a sette anni il periodo di aggiustamento del Piano. La trattativa è ancora in corso''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. ''Il governo ritiene di poter conseguire, pur adottando un profilo