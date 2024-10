Giorgetti: "L'Italia fuori dalla procedura per deficit eccessivo entro il 2027" (Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 "Il percorso di aggiustamento dei conti pubblici configurato nel Psb, con la riduzione del rapporto deficit/Pil sotto il 3% nel 2026, consentirà l'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo dal 2027" così il ministro dell'Economia Giorgetti in audizione alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Giorgetti: "L'Italia fuori dalla procedura per deficit eccessivo entro il 2027" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 "Il percorso di aggiustamento dei conti pubblici configurato nel Psb, con la riduzione del rapporto/Pil sotto il 3% nel 2026, consentirà l'uscita dell'perdal" così il ministro dell'Economiain audizione alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

