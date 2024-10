Liberoquotidiano.it - “Gioia di Vivere”, l'alta gioielleria di Fulvio Scavia ha fatto brillare il Monaco Yacht Show

(Di martedì 8 ottobre 2024), azienda italiana leader nel mondo dell', ha celebrato il suo stile inconfondibile con un evento da sogno a Monte Carlo. "di, incontro con”, manifestazione che ha preso vita nell'ultimo weekend di settembre '24 al Monte Carlo Bay Hotel, ha animato il Principato nelle stesse ore del, fiera d'altissimo livello che mette in acqua le barche più belle del mondo. All'evento, organizzato da Francesco Andrisani di Kontakt Agency, hanno preso parte clienti ed amici di, brand italiano che non produce linee di gioielli ma solo e soltanto pezzi unici. Tra loro, la Jewelry Blogger Liza Urla e pure Lorenzo Ruzza, titolare di Ruzza Orologi. Non solo, è andata in scena anche una presentazione di abiti firmati Isabell Kristensen. Con i gioielliha formato un connubio di eleganza e classe.