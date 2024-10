Giancarlo Magalli, il tumore, i due mesi di vita e Adriana Volpe: «Quasi quasi facciamo un programma assieme» (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche Giancarlo Magalli ha scritto un libro di memorie. Si chiama Fantastici. Ricordi, amicizie, incontri ed è edito da Sperling & Kupfer. Oggi il conduttore ne parla in un’intervista al Corriere della Sera. Nella quale ricorda che il padre «faceva l’ispettore di produzione e mi portava sui set. Errol Flynn, almeno quando era sobrio, mi teneva sulle ginocchia. Ava Gardner mi coccolava tra le braccia. Una volta, nel ‘50, Alessandro Blasetti nel film Prima comunione aveva bisogno di un bambino che recitasse accanto a Aldo Fabrizi. Pensò di ingaggiarmi ma quando io vidi Fabrizi, esclamai “Io co’ quello non ci vado a passeggio!”». Il cinema e lo spettacolo Magalli racconta che è «stato a mensa con Liz Taylor e Richard Burton, ho assistito alle riprese di Barbarella con Jane Fonda, ho conosciuto Sophia Loren. Ho cominciato a fare spettacolo prima che nascesse la tv». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 8 ottobre 2024) Ancheha scritto un libro di memorie. Si chiama Fantastici. Ricordi, amicizie, incontri ed è edito da Sperling & Kupfer. Oggi il conduttore ne parla in un’intervista al Corriere della Sera. Nella quale ricorda che il padre «faceva l’ispettore di produzione e mi portava sui set. Errol Flynn, almeno quando era sobrio, mi teneva sulle ginocchia. Ava Gardner mi coccolava tra le braccia. Una volta, nel ‘50, Alessandro Blasetti nel film Prima comunione aveva bisogno di un bambino che recitasse accanto a Aldo Fabrizi. Pensò di ingaggiarmi ma quando io vidi Fabrizi, esclamai “Io co’ quello non ci vado a passeggio!”». Il cinema e lo spettacoloracconta che è «stato a mensa con Liz Taylor e Richard Burton, ho assistito alle riprese di Barbarella con Jane Fonda, ho conosciuto Sophia Loren. Ho cominciato a fare spettacolo prima che nascesse la tv».

