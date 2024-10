Lapresse.it - Germania, sospettato per caso Maddie McCann assolto da accuse di abusi sessuali

(Di martedì 8 ottobre 2024) Christian Brückner, il principale(anche se mai formalmente incriminato) per il rapimento e il possibile omicidio di Madeleine “, la bambina di tre anni scomparsa a maggio 2007 a Praia da Lux in Portogallo, è statodal tribunale regionale di Braunschweig, in Bassa Sassonia, dadi diversi gravi criminiin un processo non collegato al. Il 47enne tedesco resterà comunque in carcere, perché sta scontando una pena per stupro fino a settembre 2025 per altri fatti. La sentenza non è definitiva ed è possibile ricorrere in appello. Brückner era sotto processo per tre capi d’accusa di stupro e due casi disu minori e la Corte, composta da tre giudici togati e due giudici onorari, lo ha ritenuto non colpevole di tutte e cinque le. Il processo Il processo è durato 38 giorni.