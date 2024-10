Geoffrey Hinton, la storia del Nobel per Fisica che ora ha paura dalle sue stesse scoperte (Di martedì 8 ottobre 2024) Hinton ha dedicato la sua carriera a sviluppare macchine sempre più simili al cervello umano, dopo aver lavorato per anni nel team di apprendimento automatico all'avanguardia di Google ha lanciato il suo allarme: "Non sappiamo cosa significhi avere cose più intelligenti di noi". Fanpage.it - Geoffrey Hinton, la storia del Nobel per Fisica che ora ha paura dalle sue stesse scoperte Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha dedicato la sua carriera a sviluppare macchine sempre più simili al cervello umano, dopo aver lavorato per anni nel team di apprendimento automatico all'avanguardia di Google ha lanciato il suo allarme: "Non sappiamo cosa significhi avere cose più intelligenti di noi".

