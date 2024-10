Gentiloni, non ci sono motivi per ritorsioni a dazi Cina (Di martedì 8 ottobre 2024) "Non siamo mai preoccupati, siamo ragionevoli. Abbiamo condotto un'indagine seria sui rischi di sovrapproduzione in alcuni settori. Abbiamo preso decisioni appropriate e molto proporzionate e non penso che ci sia motivo di reagire a queste decisioni proporzionate con ritorsioni". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni interpellato sulla decisione della Cina di imporre misure anti-dumping provvisorie sui brandy importati dall'Ue. Quotidiano.net - Gentiloni, non ci sono motivi per ritorsioni a dazi Cina Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) "Non siamo mai preoccupati, siamo ragionevoli. Abbiamo condotto un'indagine seria sui rischi di sovrapproduzione in alcuni settori. Abbiamo preso decisioni appropriate e molto proporzionate e non penso che ci sia motivo di reagire a queste decisioni proporzionate con". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolointerpellato sulla decisione delladi imporre misure anti-dumping provvisorie sui brandy importati dall'Ue.

