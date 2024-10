Ilgiorno.it - Furto alla stazione. Ladri irrompono nel bar e rubano i gratta e vinci

(Di martedì 8 ottobre 2024)all’opera l’altra notte a Magenta. Questa volta si sono armati di piccone e hanno letteralmente abbattuto il muro del bar della. Un danno non da poco che ha costretto i titolari ad intervenire prontamente per sistemarlo. I malviventi, una volta entrati nel locale, hanno arraffato idisponibili, per un numero ancora da chiarire. Sono, quindi, fuggiti facendo perdere le tracce. Il muro è stato sistemato nel giro di poche ore, in mondo da consentire ai titolari di riprendere subito l’attività che consiste anche nella vendita di biglietti dei mezzi pubblici. I carabinieri sono giunti sul posto per un sopralluogo nell’immediatezza del fatto. Frattanto stanno continuando le indagini per identificare i responsabili. Nella zona ci sono le telecamere che guardano lungo la banchina dello scalo ferroviario.