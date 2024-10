Quotidiano.net - Frane e allagamenti, in Liguria 97 mm di pioggia in un'ora

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) In queste ore il temporale che nella notte ha colpito il levante genovese continua a insistere tra il savonese e il ponente genovese, in particolare sull'entroterra. In un'ora sono caduti 97 mm dia Campo Ligure e 81 mm a Rossiglione.sulla statale del Turchino, smottamenti a Rossiglione ea Masone. Non si registrano persone isolate. Sono previste nuove precipitazioni anche di forte intensità .