Francesco Chimirri indagato Giuseppe Sortino | Il figlio della vittima ha raccolto la pistola e ha provato a sparare contro il poliziotto

Francesco Chimirri ucciso - il poliziotto Giuseppe Sortino indagato per omicidio. «Il figlio della vittima ha raccolto la pistola e ha provato a sparare» - Un uomo di 44 anni ucciso, a conclusione di un inseguimento, da un poliziotto, che poi rischia il linciaggio ad opera dei familiari della vittima e finisce in prognosi riservata in... (Ilmessaggero.it)

