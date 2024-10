Fontana di Trevi accessi limitati e possibile biglietto d’ingresso | monta la protesta

Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) A partire da gennaio, ladidiventerà a numero chiuso, concontingentati per i visitatori, e nel 2025 potrebbe anche essere introdotto un, che non riguarderà però i residenti romani. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione dei lavori di manutenzione. Il progetto del L'articolodila