Fontana di Trevi a numero chiuso per il Giubileo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Al via la manutenzione straordinaria delladi: sarà circondata da pannelli trasparenti ma entro un mese sarà installata una passerella a “ferro di cavallo” all’interno della vasca dove i visitatori potranno passare godendo di una visuale inedita. La passerella sarà acontingentato, e sarà dunque la prova generale e la sperimentazione dell’ingresso adel catino che sarà introdotta a fine lavori, in tempo per il. In una fase successiva si valutera anche l’introduzione di un “piccolo contributo” economico per l’ingresso. Ad annunciarlo oggi in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme con gli assessori alla Cultura e al Turismo Miguel Gotor e Alessandro Onorato e il soprintendente Claudio Parisi Presicce. L’iconico lancio della monetina sarà possibile in un ‘cesto’ dalla passerella stessa.