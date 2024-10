Casertanews.it - "Fisco e Scuola", al Manzoni la lectio con l'agenzia delle entrate

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Anche quest'anno il Liceodi Caserta - da sempre in prima linea nell'educazione dei giovani non solo dal punto di vista accademico, ma anche sotto il profilo civico e sociale - è tra i promotori del progetto ". Per seminare legalità ”, un’iniziativa dell’