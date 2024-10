Lanazione.it - Firenze, un viaggio negli abissi delle Apuane col documentario ‘Le vene dei monti’

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 -Gruppo Speleologico Fiorentino in collaborazione con Caiorganizzano una serata al cinema Astra didi piazza Beccaria con due cortometraggi che ci portano sottoterra,della crosta terrestre. Appuntamento giovedì 10 ottobre alle 21.30. Saranno presente i registi Andrea Gobetti e Marco Preti e l’esploratore Matteo Rivadossi. Con il primo corto, Ledei monti, faremo un tuffo nell’idrologia sotterranea per visitare i cantieri esplorativi della Carcaraia, nelle, il massiccio calcareo dove le sorgenti del Frigido e di Equi Terme si disputano le acque deglipiù profondi d’Italia. I discorsi degli scienziati e le avventure degli speleologi si intrecciano con le trasparenze dell’acqua tenebrosa per raccontare i fiumi prima che nascano, quando sono ancora nei sogni e nelle menti degli esploratori.