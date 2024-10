.com - Firenze: paura per alberi caduti nel viale Michelangelo e in via del Ferrone. Strade interrotte

(Di martedì 8 ottobre 2024), in serata, a, per caduta dinelMachiavelli e a Soffiano. I vigili del fuoco sono intervenuti, come si legge in una nota, "in seguito alla caduta di piante ad alto fusto nel comune diinNiccolò Machiavelli, mentre in zona soffiano, in via del, l’intervento di messa in sicurezza è in corso" L'articolopernele in via delproviene daPost.