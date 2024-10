Quotidiano.net - Firenze, la pallacanestro e il mito JJ Anderson

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il basket aha vissuto anni d'oro e la sua epopea è annodata a filo triplo con JJ, l'uomo capace di trascinare la Liberti prima e NeutroRoberts poi a traguardi mai pensati prima. Un giocatore che da queste parti ricordano ancora con affetto, famoso come un calciatore della Fiorentina e cercato dai grandi club europei. Ma lui ha sempre scelto di rimanere fedele ai colori della città, legando per sempre il suo nome alla. Per nove stagioni ha infiammato con la sua classe un palazzetto riempito anche da chi non era tifoso e neppure appassionato. Insomma, se aparli di questa disciplina, non puoi non iniziare da JJ. Lui e John Ebeling sono stati il basket più bello sotto il Cupolone.