Agrigentonotizie.it - Fabrizio Bentivoglio è Pirandello nella sua Agrigento: ecco il trailer ufficiale di "Eterno visionario"

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) A un mese esatto dall’uscita in tutti i cinema viene diffuso il primodi “”, il nuovo film di Michele Placido che racconta, per la prima volta sul grande schermo, un Luigiprima di tutto umano e poi artista, slegandolo da quella protezione moralistica in cui