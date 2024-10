Movieplayer.it - Eterno visionario: Fabrizio Bentivoglio è Pirandello nel trailer del film diretto da Michele Placido

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) La pellicola, che vede il ritorno dialla regia, arriverà nelle sale italiane il prossimo novembre Rai Cinema, Goldenart Production e 01 Distribution hanno diffuso ildidiche arriverà nelle sale italiane il 7 novembre prossimo. Giunto alla sua quindicesima regia,sceglie di raccontare uninedito, diviso tra il rapporto burrascoso con la moglie, i conflitti con i figli e la passione dirompente per Marta Abba, sua musa e amore proibito. Un omaggio all'artista siciliano, modernissimo e scandaloso per i suoi tempi, nel novantesimo anniversario dell'assegnazione del Premio Nobel per la letteratura (8 novembre 1934), che gli consegnò fama internazionale. InLuigiè interpretato