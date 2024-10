Estrazione Million Day di oggi, 8 ottobre 2024: i numeri vincenti di martedì (Di martedì 8 ottobre 2024) Estrazione Million Day oggi martedì 8 ottobre 2024: i numeri vincenti in diretta live oggi, martedì 8 ottobre 2024, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’Estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’Estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 8 ottobre 2024: i numeri vincenti di martedì Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 8 ottobre 2024)Day: iin diretta live, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’deidelDay, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’. TPI segue tutte le estrazioniDay in tempo reale.

MillionDay e MillionDay Extra - le estrazioni delle 20.30 di lunedì 7 ottobre - La giocata vale per il concorso subito successivo alla sua emissione ma, in alternativa, è possibile anche scegliere l’orario dell’estrazione a cui si vuole partecipare. 30. In qualsiasi tipo di giocata – singola, plurima o sistemistica – è possibile anche aggiungere la nuova opzione di gioco ... (Quifinanza.it)

Estrazione Million Day delle ore 20 : 30 di oggi lunedì 7 ottobre 2024 : i numeri vincenti - it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. Per giocare online occorre compilare la schedina interattiva, cliccando sui 5 numeri scelti e confermando l’acquisto. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13. Scopriamo insieme in ... (Zon.it)

Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi - lunedì 7 Ottobre 2024 : i numeri vincenti - Seguono nella classifica dei numeri ritardatari i numeri 21 con 42 assenze. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’estrazione Million Day di oggi, lunedì 7 Ottobre 2024. Il costo della schedina (singola giocata) è pari a 1€. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ... (Zon.it)