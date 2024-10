Ilrestodelcarlino.it - Eroina e cocaina nascosta nei pantaloni, arrestato giovane spacciatore

(Di martedì 8 ottobre 2024) Porto San Giorgio (Fermo), 8 ottobre 2024 - Quando hanno notato i suoi movimenti sospetti, hanno iniziato a pedinarlo e, infine, lo hanno fermato per un controllo. Hanno scoperto così che nelle tasche deiaveva diverse dosi dipronte per essere spacciate. Per lui, un 20enne di origini magrebine, sono scattate le manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri di Porto San Giorgio che, da alcune settimane, erano impegnati in un’attività di contrasto allo smercio di droga negli ambienti giovanili. Il blitz è scattato in zona Borgo Rosselli, in via Pirandello, poco lontano dal nuovo campo sportivo di Porto San Giorgio, una zona lontana dal fulcro dello spaccio cittadino, che si concentra solitamente tra piazza Gaslini, piazza Mentana e la stazione ferroviaria.