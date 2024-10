Quicomo.it - Era stata parcheggiata pochi minuti prima: auto incendiata a Inverigo

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Intorno alle 19.40 circa dell'8 ottobre 2024, un’in via Santa Liberata aha preso fuoco. L’incendio ha immediatamente allertato i residenti della zona, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.Fortunatamente, non si sono registrate conseguenze per le