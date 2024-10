Edoardo Clementi, studente di 17 anni su scooter rubato scappa dai carabinieri e si schianta contro un muro: morto. Era senza casco (Di martedì 8 ottobre 2024) Un ragazzo di 17 anni - Edoardo Clementi - è morto dopo essersi schiantato contro un muro in sella a uno scooter. E' successo intorno alle 18 di ieri nel quartiere Ilmessaggero.it - Edoardo Clementi, studente di 17 anni su scooter rubato scappa dai carabinieri e si schianta contro un muro: morto. Era senza casco Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un ragazzo di 17- èdopo essersitounin sella a uno. E' successo intorno alle 18 di ieri nel quartiere

Giovanni Zannini indagato a Caserta : gita in yacht e scooter ai figli in cambio di aiuti in Regione Campania - Un terremoto giudiziario, scatenato da una dozzina di perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere - ed eseguite ieri dai carabinieri - ha messo sotto i... (Ilmattino.it)