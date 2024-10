Davidemaggio.it - E’ Sempre Cartabianca di domenica dal 20 ottobre

(Di martedì 8 ottobre 2024) Bianca Berlinguer pronta a raddoppiare nella prima serata di Rete 4. Come annunciato a luglio alla presentazione dei palinsesti Mediaset, E’andrà in onda anche di. L’esordio nel dì di festa sarà20a partire dalle 21.25. La data è stata ufficializzata dalla stessa conduttrice nella diretta di questa sera, precisando che l’esperimentole durerà per quattro puntate. Con lei, come al martedì, è confermata la partecipazione di Mauro Corona, che ha così ironizzato sulla ‘novità’: Laè pericolosa per me ma vediamo di tenermi in fase.