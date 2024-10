Livornotoday.it - È morto a 62 anni Gian Maria Massone, il cordoglio del Livorno calcio e l'ultimo desiderio dell'ex collaboratore amaranto

Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Avrebbe compiuto 62domani, mercoledì 9 ottobre, ma una terribile malattia contro la quale combatteva da diverse settimane non gli ha dato scampo. Lutto in città per la morte di, figlio del giornalista Gied ex, oltre che grande tifoso, del