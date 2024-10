Due Mari Run, la festa dello sport, Cinquecento presenze per la manifestazione della Nuova Atletica Taranto (Di martedì 8 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUna splendida domenica di ottobre, sole e tanto divertimento: questa è la sintesi della prima edizione della Due Mari Run, gara podistica FIDAL organizzata dalla Nuova Atletica Taranto. Al centro della manifestazione la Nuova pista di Atletica G. Valente al Rione Salinella, dove la gara ha avuto inizio e fine. Sei chilometri che si sono snodati tra le vie della zona Sestante, Via Alberto Sordi e Istituto Maria Pia, che ha visto sulle strade del rione non sono gli agonisti (240 i runner al traguardo), ma anche tantissimi “liberi” (oltre 200) e bambini. LA GARA – ai nastri di partenza molti runner di livello regionale, che non hanno deluso: a vincere la gara, infatti, è stato Domenico Farina della ASD Atletica Don Milani, uno dei favoriti. A completare il podio Francesco Quarato e Cosimo Albanese, entrambi della SSD Dynamyk Fitness. Tarantinitime.it - Due Mari Run, la festa dello sport, Cinquecento presenze per la manifestazione della Nuova Atletica Taranto Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUna splendida domenica di ottobre, sole e tanto divertimento: questa è la sintesiprima edizioneDueRun, gara podistica FIDAL organizzata dalla. Al centromanizione lapista diG. Valente al Rione Salinella, dove la gara ha avuto inizio e fine. Sei chilometri che si sono snodati tra le viezona Sestante, Via Alberto Sordi e Istitutoa Pia, che ha visto sulle strade del rione non sono gli agonisti (240 i runner al traguardo), ma anche tantissimi “liberi” (oltre 200) e bambini. LA GARA – ai nastri di partenza molti runner di livello regionale, che non hanno deluso: a vincere la gara, infatti, è stato Domenico FarinaASDDon Milani, uno dei favoriti. A completare il podio Francesco Quarato e Cosimo Albanese, entrambiSSD Dynamyk Fitness.

Una vera e propria prova di forza da parte degli atleti jonici, che dopo aver blindato il primo posto nel circuito del Grande Salento (premio delle province di Taranto, Brindisi e Lecce), adesso vedono vicino il traguardo di un altro primo posto a livello provinciale.

