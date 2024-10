Romatoday.it - Dodecà apre tre nuovi supermercati a Roma

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Cresce la presenza della catena digrazie all’apertura di trepunti vendita in via dei Due Ponti, 190 (inaugurato il 7 ottobre) ed in via Val Trompia, 60 e via Di Castel Porziano, 302 che saranno inaugurati il 14 ottobre. Puntando sulla formula dei prezzi