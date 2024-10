Digitale, Barberio: “A ComoLake2024 confronto su grande sfida del futuro” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – La "grande sfida" del Digitale non può prescindere dal dialogo tra istituzioni, imprese, università e centri di ricerca. "Non possiamo fare a meno perché Italia è paese con i propri punti di forza ma anche con i punti di debolezza e per risolverli si deve partire proprio dal confronto che si intesse su L'articolo Digitale, Barberio: “A ComoLake2024 confronto su grande sfida del futuro” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – La "" delnon può prescindere dal dialogo tra istituzioni, imprese, università e centri di ricerca. "Non possiamo fare a meno perché Italia è paese con i propri punti di forza ma anche con i punti di debolezza e per risolverli si deve partire proprio dalche si intesse su L'articolo: “Asudel” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Aiuteranno i nonni a usare pc e smartphone : nascono cinque punti di soccorso digitale - Dalla prossima settimana saranno attivi 5 “Punti di Soccorso Digitali” nei comuni di Villorba, Carbonera, Maserada sul Piave, Spresiano e Treviso. Il progetto vede impegnati all’interno del percorso scolastico di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) 50 studenti sedicenni dell’ITI-LSSA Max Planck... (Trevisotoday.it)

Attivati i punti digitale facile rivolti alla cittadinanza del Camposampierese - Da settembre 2024 sono attivi 12 Punti Digitale Facile, sportelli dislocati nel territorio, a disposizione di ogni cittadino, dedicati al supporto e alla formazione sull’utilizzo di internet e degli strumenti digitali. Per realizzare le attività, sono stati individuati 5 operatori dedicati, i... (Padovaoggi.it)

Il taccuino digitale definitivo per disegnare e prendere appunti - 12 soluzioni per trasformare note e schizzi in file digitali da archiviare e condividere con la massima comodità. (Wired.it)