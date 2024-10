Unlimitednews.it - Cybertech Europe, 7^ edizione al via: cybersecurity priorità strategica

(Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Lasi conferma unanegli investimenti digitali: è quanto emerge da2024, l’evento annuale di riferimento a livelloo nel campo della sicurezza informatica giunto alla settimae organizzato daGlobal, in partnership con Leonardo. “Abbiamo avuto una forte conferma della crescente importanza della tecnologia digitale, della difesa e della sicurezza”: la“è unaper il futuro” e “nei prossimi anni ci aspettiamo di crescere a doppia cifra nel mercato cyber, per diventare un attore chiaveo focalizzato sulla difesa, lo spazio e le organizzazioni strategiche nazionali e internazionali. Per queste ragioni, Leonardo sta investendo in intelligenza artificiale e cyber tecnologies”, ha detto Roberto Cingolani, Ceo e General Manager di Leonardo.