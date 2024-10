Comingsoon.it - Coraline e la porta magica torna al cinema dopo 15 anni, in tempo per Halloween

Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Visionaria fiaba diretta da Henry Selick, tratta da Neil Gaiman e realizzata in raffinata stop-motion dalla Laika,e lafesteggerà i suoi primi 15con una riedizione in sala.te gli occhi, non i bottoni.