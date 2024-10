Triesteprima.it - Coppa Italia Eccellenza, San Luigi in campo per i quarti di finale

Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Laregionale entra decisamente nel vivo con idiche si disputeranno in gara secca alle 20: in caso di parità al 90' si procederà subito ai rigori senza i tempi supplementari. L'unica nostra formazione rimasta in corsa è il Sanche affronterà tra le mura amiche