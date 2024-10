Contratto statali, smart working e aumenti: la bozza nuovo contratto (Di martedì 8 ottobre 2024) Possibilità di lavoro agile con natura “consensuale e volontaria” per tutti i lavoratori statali, a tempo pieno o parziale e con contratto a tempo determinato o indeterminato; smart working – il lavoro da remoto – anche “con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza” modificando il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, con la possibilità dunque di effettuare un turno in un posto diverso dall’ufficio, per esempio a casa o in spazi di coworking. Sono alcuni punti della bozza, visionata da LaPresse, dell’ipotesi di accordo al centro della trattativa tra Aran e sindacati per il rinnovo del contratto comparto Funzioni Centrali 2022-2024. Per i lavoratori con particolari esigenze di salute, che assistono familiari con disabilità gravi, per i genitori è possibile aumentare il numero delle giornate di lavoro da remoto. Lapresse.it - Contratto statali, smart working e aumenti: la bozza nuovo contratto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Possibilità di lavoro agile con natura “consensuale e volontaria” per tutti i lavoratori, a tempo pieno o parziale e cona tempo determinato o indeterminato;– il lavoro da remoto – anche “con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza” modificando il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, con la possibilità dunque di effettuare un turno in un posto diverso dall’ufficio, per esempio a casa o in spazi di co. Sono alcuni punti della, visionata da LaPresse, dell’ipotesi di accordo al centro della trattativa tra Aran e sindacati per il rinnovo delcomparto Funzioni Centrali 2022-2024. Per i lavoratori con particolari esigenze di salute, che assistono familiari con disabilità gravi, per i genitori è possibile aumentare il numero delle giornate di lavoro da remoto.

