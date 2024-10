Foggiatoday.it - Contrada Cafiero, la Regione autorizza il Comune di Cerignola all'utilizzo degli impianti

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ildiha ottenuto il Provvedimentotorio unico Regionale (Paur) per glidi Forcone. A darne l'annuncio è il sindaco delofantino Francecso Bonito, che non nasconde la soddisfazione per il risultato raggiunto: "Mi sembra ieri quando, insediatomi