Liberoquotidiano.it - Consulta: Schlein, 'da Meloni atto proprietario istituzioni, con opposizione nessun confronto'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott (Adnkronos) - "Davanti a una forzatura della maggioranza noi non parteciperemo a questa forzatura, non parteciperemo al voto". Lo ha detto Ellya SkyTg24. "Sulla composizione della Corte costituzionale è prevista una maggioranza rafforzata per favorire l'individuazione di profili alti e il dialogo tra maggioranza e, che c'è sempre stato -ha spiegato la segretaria del Pd- Abbiamo appreso dal giornale che la maggioranza andava dritta senza coinvolgerci. Non può esserci da parte di questo governo, dellae della maggioranza un atteggiamentodelle massimerepubblicane".