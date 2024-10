Consulta, opposizioni non partecipano al voto. Schlein: “Meloni non si è confrontata con noi” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le opposizioni hanno scelto di non partecipare al voto del Parlamento in seduta comune sul giudice della Corte costituzionale. La decisione è stata formalizzata dalle assemblee dei gruppi parlamentari del Pd di Camera e Senato, riuniti a Montecitorio, e dai gruppi parlamentari del M5S che non ritireranno la scheda. Italia Viva aveva già L'articolo Consulta, opposizioni non partecipano al voto. Schlein: “Meloni non si è confrontata con noi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lehanno scelto di non partecipare aldel Parlamento in seduta comune sul giudice della Corte costituzionale. La decisione è stata formalizzata dalle assemblee dei gruppi parlamentari del Pd di Camera e Senato, riuniti a Montecitorio, e dai gruppi parlamentari del M5S che non ritireranno la scheda. Italia Viva aveva già L'articolononal: “non si ècon noi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

