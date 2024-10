Lapresse.it - Consulta, il centrodestra vota scheda bianca. Gasparri: “Sinistra ricatta la democrazia”

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Blitz fallito? Non c’è nessun Blitz fallito. C’è un’offesa alle Istituzioni da parte dellache non partecipa di qua e di là. Non è che quando uno è in minoranza non partecipa ela. Io partecipo da sempre, quando sono maggioranza e quando sono in minoranza. Hanno voltato le spalle a un appello del Presidente della Repubblica. Noi prendiamo atto e votiamoma non possiamo tenere all’infinito lasotto ricatto di chi sta in minoranza e vorrebbe essere maggioranza”. Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Mauriziopoco prima del voto in Aula in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale.