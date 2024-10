Liberoquotidiano.it - **Consulta: gruppi M5s non partecipano al voto**

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Iparlamentari del M5S nonal voto del Parlamento in seduta comune per l'elezione del giudice della Corte costituzionale. Senatori e deputati 5 stelle non ritireranno la scheda.