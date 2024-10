Confermato lo sciopero dei trasporti senza fasce orarie di garanzia (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo sciopero dei treni in arrivo. Tra sabato 12 e domenica 13 ottobre è in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Treni a rischio anche a Monza e in Lombardia. Sia quelli regionali di Trenord che quelli di Trenitalia.A organizzare la manifestazione - dopo una settimana Monzatoday.it - Confermato lo sciopero dei trasporti senza fasce orarie di garanzia Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovodei treni in arrivo. Tra sabato 12 e domenica 13 ottobre è in programma unonazionale del trasporto ferroviario. Treni a rischio anche a Monza e in Lombardia. Sia quelli regionali di Trenord che quelli di Trenitalia.A organizzare la manifestazione - dopo una settimana

