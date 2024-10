Ilnapolista.it - Compagnoni: «Lukaku è inferiore ad Osimhen, ma se torna il vero Lukaku siamo lì»

(Di martedì 8 ottobre 2024) Maurizio, giornalista e telecronista Sky, ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli parlando dei calciatori azzurri tra cuiche ha paragonato a«Lobotka l’ho scoperto all’Europeo Under 21 di qualche anno fa e rimasi incantato da questo giocatore che recuperava pallone ed impostava. Cominciai a seguirlo e mi stupì che in Spagna non andasse bene, poi quando arrivò al Napoli parlai di un gran colpo. Ero molto scettico quando arrivò Conte, sostenevo che a due avrebbe avuto difficoltà, ma mi sbagliavo. Basta sentire le parole di Fabregas, Lobotka è fortissimo e con Anguissa e McTominay il Napoli ha fatto un centrocampo di livello internazionale». Gilmour? «Mi piace moltissimo, ma Lobotka è di una categoria superiore. Conte è un allenatore di assoluto livello, sapeva benissimo che certi giocatori fanno la differenza ed ha scelto McTominay.