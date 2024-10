Ilrestodelcarlino.it - "Comandante vigili, contratto modificato"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Luciano Loccioni rimarràdella Polizia locale per altri due anni, ma cambia la scadenza del suo. Ne ha dato notizia il capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara Marco Baldassini (foto), forte del decreto sindacale 34 dello scorso primo ottobre, con il quale "il sindaco Stefania Signorini ha dovuto rettificare, in autotutela, la proroga dela tempo determinato (di Loccioni, ndr), precedentemente fissato al 31 dicembre 2026, alla nuova scadenza del 14 settembre 2026". Secondo Baldassini, il sindaco "aveva prorogato la scadenza dela tempo determinato alLoccioni con termine ultimo oltre i cinque anni massimi previsti per legge, dovendolo quindi modificare".