Claudia Ruggeri la supplente di Avanti un altro è diventata mamma

(Di martedì 8 ottobre 2024), la “miss” diun, è il compagno Marco Bruganelli sono diventati genitori. Ad annunciarlo è la stessa “” del programma di Paolo Bonolis – suo ex cognato, visto Bruganelli è il fratello minore della ex moglie del noto conduttore, Sonia – attraverso un post pubblicato su Instagram. “Sei l’amore die papà” si legge in caption. Poche e semplici parole per dare l’annuncio, a riprova della discrezione che da sempre caratterizza la coppia, convolata a nozze nel 2016. Della bebè si sa solo che è una femmina, come si intuisce dai commenti lasciati sotto il post da amici e fan, ma ancora non si conosce il suo nome. La notizia della gravidanza diera arrivata ad aprile sui social, con la pubblicazione di una delle ecografie; da lì, diversi scatti con il pancione.