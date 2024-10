Claudia Guenzi a capo del settore Smart Infrastructure di Siemens

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)è nominata head ofdiItalia. Nel suo nuovo ruolo, entra a far parte del management team dell'azienda. Inoltre, assume la responsabilità della Business Unit Buildings, che si occupa della trasformazione digitale degli edifici attraverso soluzioni integrate di prodotti, software e servizi. Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano,ha una vasta esperienza in diversi settori, tra cui elettronica di consumo, telecomunicazioni e infrastrutture critiche. Indal 2005, ha ricoperto numerosi ruoli di responsabilità, guidando business unit comeGrid, Digital Grid e Regional Solution and Services.