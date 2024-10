Romadailynews.it - Cina: Pechino, record di turismo durante vacanze per “settimana d’oro”

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), 08 ott – (Xinhua) –la “” di, durata dal primo fino a ieri 7 ottobre,ha stabilito nuovisia per quanto riguarda gli arrivi di turisti che per le entrate totali del. I dati dell’Ufficio municipale per la cultura e ildimostrano che,leper la Festa nazionale, la capitale cinese ha accolto 21,6 milioni di visitatori, segnando un aumento del 18,35% su base annua. Al contempo, la citta’ ha registrato entrate turistiche totali pari a 26,9 miliardi di yuan (circa 3,8 miliardi di dollari), segnando un incremento dell’11,67% rispetto all’anno precedente.